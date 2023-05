Transports : les travaux de construction de l'autoroute A69 Toulouse-Castres "vont commencer", assure Clément Beaune

"Quelques améliorations supplémentaires" doivent être trouvées sur les aspects environnementaux, a concédé le ministre des Transports, interrogé mardi à l'Assemblée nationale.

Les travaux de construction de l'autoroute Toulouse-Castres, contestée par des écologistes, "vont commencer", a assuré mardi 2 mai le ministre délégué aux Transport Clément Beaune. Le projet d'autoroute A69 "a fait l'objet d'engagements contractuels", tous les recours ont été rejetés et il est soutenu par la plupart des élus locaux, a rappelé Clément Beaune lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

>> REPORTAGE. Crise climatique : entre Toulouse et Castres, la lutte s'organise contre l'autoroute A69, jugée "anachronique"

"Les travaux de ce projet vont commencer. Ca n'est donc plus tout à fait un projet mais un début de réalisation", a-t-il déclaré. "Est-ce que ça veut dire que les choses ne peuvent pas s'améliorer, qu'on ne peut pas en discuter ? Je ne le crois pas, notamment sur les aspects environnementaux" où l'on peut sans doute "faire mieux", a ajouté le ministre.







Clément Beaune a précisé qu'il rencontrerait prochainement le concessionnaire Atosca pour "voir s'il y a quelques améliorations supplémentaires" à apporter au projet.

Le ministre plus hésitant fin avril

Le ministre s'était montré plus hésitant le 24 avril, au lendemain d'une grande manifestation contre ce chantier autoroutier dans le Tarn. Il avait alors dit sur franceinfo que l'A69 serait incluse dans la grande mise à plat des projets autoroutiers débutée par le gouvernement.





Cette revue, dont les résultats sont attendus cet été, "portera sur un certain nombre de projets qui ne sont pas engagés", a-t-il expliqué mardi. Les projets d'autoroutes vont être passés au crible "au regard de plusieurs critères, de désenclavement, d'engagements pris et d'impact environnemental", a-t-il expliqué aux députés. "Nous reverrons un certain nombre de projets, nous prendrons des décisions courageuses, audacieuses, dans les prochains mois", a-t-il déclaré. "Certains projets seront sans doute suspendus ou mis à l'arrêt", a prévenu Clément Beaune.