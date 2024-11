Transports : le tarif du Passe Navigo augmente l'année prochaine et coûtera 88,80 euros

Le tarif du Passe Navigo va augmenter de 2,8% en janvier, révèle jeudi 28 novembre France Bleu Paris. L'abonnement mensuel passera de 86,40 euros à 88,80 euros, soit 2,40 euros de plus qu'aujourd'hui. Pour rappel, en 2024, le Passe Navigo avait augmenté de 2,30 euros.

: à lire aussi Transports : le passe Navigo et les tickets disponibles sur iPhone pour les usagers franciliens

Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, doit proposer cette nouvelle grille tarifaire au vote des administrateurs le 11 décembre prochain, avec la garantie qu'elle sera acceptée.

Le prix du Passe Navigo Annuel passera lui à 976,80, soit une hausse de 26,40 euros. Le forfait imagine R coûtera 9,90 euros de plus, pour atteindre 384,30 euros. Et imagine R junior passera à 16,80 euros contre 16,40 euros aujourd'hui.

Des hausses régulières prévues jusqu'en 2031

Cette nouvelle augmentation s'inscrit dans le cadre du protocole de financement des transports signé entre IDFM et l'Etat en septembre 2023. Ce texte prévoit des hausses modérées mais régulières des tarifs jusqu'en 2031. Il indique que l'augmentation pour les usagers ne doit pas dépasser "l'inflation +1%". L'inflation pour 2025 étant prévue à 1,8%, c'est la raison pour laquelle, la hausse des tarifs est fixée à 2,8% au 1er janvier.

L'augmentation de la contribution des collectivités est fixée à "inflation +2%". À ce titre, la Région va verser 800 millions d'euros l'an prochain, soit 31 millions d'euros de plus qu'en 2024.

Le 1er janvier 2025 marquera aussi la refonte des tarifs des tickets, avait annoncé Valérie Pécresse en septembre. Il n'y aura désormais plus que deux tarifs : 2,50 euros pour emprunter le métro, le RER et le Transilien et 2 euros pour les bus et les tramways.