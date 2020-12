Transports : le retour en grâce du train de nuit

Le train de nuit fait son grand retour... version Europe. La SNCF et ses partenaires européens ont dévoilé, mardi 8 décembre, une nouvelle carte de lignes qui apparaîtront sur le continent dès 2021. "Dès décembre 2021, il sera possible de prendre place dans un train couchette entre Zurich et Amsterdam, ainsi qu'un Paris-Vienne", détaille le journaliste Julien Duponchel sur le plateau du 13 Heures de France 2.

Un transport moins polluant

Au total, six lignes de train de nuit vont être créées en Europe d'ici 2024. En France, pourtant, seules deux lignes fonctionnent encore : Paris-Briançon (Hautes-Alpes) et Paris-Latour-de-Carol (Pyrénées-Orientales). Les trains de nuit ne représentent que 3 % du trafic Intercités, mais 25 % de son déficit. Néanmoins, "ces lignes sont plébiscitées par les jeunes. Elles sont souvent moins chères, argumente Julien Duponchel. Et puis, un autre argument est celui de l'écologie : pour relier Paris et Vienne, le train serait par exemple quatre fois moins polluant que le même trajet en voiture et six fois moins qu'en avion."