Transports : Île-de-France Mobilités annonce un ticket unique à 2,50 euros pour circuler dans toute la région dès 2025

Île-de-France Mobilités va refondre les tarifs de ses tickets à l'unité en dès le 1er janvier 2025. Principal changement : la mise en place d'un billet unique à 2,50 euros permettant de voyager à la fois sur le métro, le RER et le transilien dans toute la région, rapporte, mardi 17 septembre, France Bleu Paris. Finis donc les tickets T+ et les billets origine-destination, désormais le tarif dépendra du mode de transport utilisé. Ce sera 2,50 euros pour emprunter le métro, le RER et le Transilien, peu importe la distance et la localisation dans la région. Même chose pour les bus et tramways, avec un billet qui coûtera 2 euros.

La mesure va d'abord bénéficier aux habitants de grande couronne qui n'ont pas souscrit de pass Navigo. Le prix d'un déplacement entre les anciennes zones 1 et 5 sera dans ce cas divisé par deux, passant de 5 euros à 2,50 euros. Mais la mesure va aussi faire des perdants. Un trajet dans le métro parisien coûtera à l'avenir plus cher, passant de 2,15 euros actuellement au nouveau tarif unique de 2,50 euros.

"La fin de nombreux pièges tarifaires"

Cette mesure doit ainsi accompagner la fin des tickets cartonnés, prévue pour la fin 2025. Elle est aussi liée à l'extension du pass Liberté + à toute la région au 1er janvier prochain. Cette formule de "post-paiement" permet de régler en différé le nombre de tickets utilisés durant un mois.

"Les Franciliens seront fortement incités à souscrire au Pass Liberté Plus en post-paiement qui permettra d’avoir 20% de remise (1,99 euro et 1,60 euro) et les correspondances bus-train-tram-métro incluses", se félicite l'association Plus de trains sur son compte X, qui parle d'une "révolution". Ces annonces ont été faites lors d'une réunion organisée par Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, à laquelle avait été conviée cette association.

"C’est la fin des nombreux pièges tarifaires et des multiples tickets OD [origine destination] dans le portefeuille. Et c’est très adapté au futur Grand Paris express. Ce sera 15% plus cher pour un trajet uniquement en métro mais ce sera bien moins cher et bien plus simple pour des trajets banlieue-Paris et banlieue-banlieue", se réjouit l'association Plus de trains.