Transports gratuits le week-end à Montpellier : "Notre but est qu’il y ait moins de gens qui utilisent leur voiture", explique le maire

Les transports en commun sont totalement gratuits tous les week-ends à Montpellier à partir de samedi 5 septembre, comme le nouveau maire et président de la métropole l'avait promis pendant la campagne des municipales. Michaël Delafosse explique sur franceinfo que le "but est qu’il y ait moins de gens qui utilisent leur voiture" pour réduire la pollution.

La gratuité plus "les 20 kilomètres de pistes cyclables que nous avons déployés cet été", devraient être suffisamment encourageants, espère le maire déterminé à chasser les voitures parce qu'elles "polluent". "Je souhaite que Montpellier ait une stratégie volontariste, positive, en matière d’environnement pour limiter nos gaz à effet de serre, nos émissions de CO2". À terme, l'élu socialiste vise la gratuité pour les 470 000 habitants de la métropole mais cela se fera encore en deux étapes supplémentaires, et donc pas avant "18 à 36 mois".

La gratuité n'est pas suffisante, estime un journaliste

Mais selon le journaliste spécialiste des mobilités et directeur de la newsletter Mobilettre, Gilles Dansart, la gratuité seule n'encourage "pas vraiment" les automobilistes à ne plus utiliser leur voiture. "Ça a encouragé un certain nombre de Dunkerquois à prendre davantage le bus, mais ça a plutôt encouragé des cyclistes ou des piétons", fait-il remarquer sur franceinfo. "On n'a pas vraiment ce qu'on appelle des effets de report modal. Le mécanisme qui fait que quelqu'un qui est habitué à prendre sa voiture matin et soir, qui va passer vers les transports en commun, c'est plus compliqué que la seule tarification".

C'est aussi lié à une offre régulière, très importante, c'est lié aussi à des aspects de sensation de sécurité, au fait qu'il y ait des arrêts près de chez soi, donc c'est beaucoup plus complexe.Gilles Dansart, journalisteà franceinfo

Le journaliste estime que la seule ville qui a "réussi" à vraiment faire du report modal est Paris et que pour y arriver, la capitale est passée par une étape de "thrombose routière", liée notamment aux grèves. "Ce qui a vraiment décidé un certain nombre de Parisiens à délaisser leur voiture, c'est qu'ils passaient des heures dans les bouchons !", dit-il.

Qui va payer le développement des transports ?

Montpellier est la plus grande métropole qui s’essaie à la gratuité. "À la différence de la ville de Dunkerque, à Montpellier, il n'y avait pas un manque de personnes dans les tramways, dans les bus. Souvent, ils sont déjà saturés", note le journaliste. Du coup, l'équation risque d'être compliquée fait-il remarquer, car si la gratuité réussit à augmenter le nombre d'usagers, les recettes de tarifications vont elles logiquement baisser. Un manque à gagner de plusieurs millions, selon le journaliste qui chiffre ces recettes en année pleine à "39 millions d'euros". "Avec quel argent [la ville va-t-elle] augmenter les lignes ?", interroge Gilles Dansart. D'autant plus que "le maire de Montpellier en a fait un argument électoral absolument fantastique", commente le journaliste qui affirme que "c'est ça qui lui a permis de gagner le second tour".