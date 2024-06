Transports : Eurostar met en place une offre "flexible" moins coûteuse mais plus contraignante pour la liaison Paris-Bruxelles

Dans une offre inédite, l'Eurostar propose des petits prix, à condition d'être flexible sur l'heure de départ. Les voyageurs peuvent choisir le jour de leur départ, mais pas l'heure de leur billet.

Autrefois nommé Thalys, l'Eurostar reliant Paris et Bruxelles coûte cher. Mais depuis quelques jours, il est possible de trouver des petits prix à condition d'être très flexible. Les billets sont moins chers, l'heure n'est pas indiquée lors de l'achat. Par exemple, dimanche 30 juin, le trajet coûte 45 euros, mais le départ est prévu entre 5h40 et 20h40, sans plus de précision.

Préparer l'arrivée de la concurrence

L'heure définitive est donnée deux jours seulement avant le départ. Le billet flexible est vendu à 45 euros, alors que le tarif normal le moins cher est à 82 euros, soit presque deux fois plus. "Je préfère payer un peu plus cher, mais voyager confortablement dans des horaires qui me conviennent", confie un voyageur. Cette nouvelle offre est en phase de test. Si les résultats sont au rendez-vous, elle pourrait se généraliser, même sur d'autres lignes. Selon les experts, l'objectif est de conquérir de nouveaux clients et préparer l'arrivée de la concurrence. Cette offre flexible est disponible tout l'été uniquement sur les lignes Paris-Bruxelles et Bruxelles-Londres.