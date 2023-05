Transports : Emmanuel Macron repense le bonus écologique

Emmanuel Macron a annoncé, cet après-midi, qu’il allait repenser le bonus écologique, en soutenant les batteries produites en Europe, pour mieux aider l’industrie automobile française. Le point avec Arnaud Boutet, sur le plateau du 19/20.

Comment soutenir l’industrie automobile française ? C’est la question que se posait Emmanuel Macron, qui a décidé de repenser le bonus écologique de l’Etat. Le chef de l’Etat l’a annoncé cet après-midi. Désormais, seront soutenues les batteries produites en Europe, “dans l’optique d’une production verte, dite décarbonée, qui respecte les normes environnementales. Pas question d’aider les batteries chinoises ou américaines”, précise Arnaud Boutet. Pour toucher le bonus lors de l’achat d’une voiture électrique, "les modèles fabriqués en Europe seront privilégiés", poursuit le journaliste.

Des ventes en hausse des voitures électriques

Cependant, il y a encore du chemin avant qu’une grande majorité des Français n’adoptent les voitures électriques. Aujourd'hui, il y a 760 000 voitures électriques en circulation sur le territoire, même si cela augmente. "Si on prend les ventes des véhicules neufs l’an dernier, cela représente 13%. Les voitures électriques sont assez chères, entre 20 000 et 90 000 euros", développe Arnaud Boutet. Il existe un bonus écologique de 5 000 euros, si la voiture coûte moins de 47 000 euros, et si elle pèse moins de 2.4 tonnes. "Ce bonus concernait toutes les voitures neuves, qu’elles soient étrangères ou françaises, et c’est cela qui va changer", conclut le journaliste.