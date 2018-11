Transports : diminuer le stress, les dépenses et la pollution avec l'éco-conduite

Jean-Jacques Fortune conduit tous les jours pour une entreprise de BTP. Mais ce matin, il roule sous le regard d'un formateur en éco-conduite. Des parcours parfois sous pression. Dans l'habitacle, un appareil enregistre tout. "La consommation, le régime moteur, les émissions de CO2, le freinage...", explique Yvon Nicolas, formateur en éco-conduite à Securitrans. Des éléments qui vont permettre de détecter les points d'amélioration. Pour lui, tout est affaire d'anticipation.

L'éco-conduite ne rallonge pas les temps de trajet

L'éco-conduite passe par quelques conseils. Ne pas trop charger sa voiture, vérifier la pression des pneus, étendre son moteur à l'arrêt s'il dure plus de 30 secondes... À la clé, des économies de carburant. En ville, circuler coûte cher en carburant et en stress. Les entreprises s'intéressent donc de plus en plus aux stages d'éco-conduite. Moins de stress, moins de dépense et moins de pollution, et contrairement à une idée reçue, l'éco-conduite ne rallonge pas les temps de trajet.

