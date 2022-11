Transports : de nombreux trains Thalys supprimés jusqu'à mi-novembre

Attention si vous comptiez prendre le train pour vous rendre en Belgique ou aux Pays-Bas. A cause de "problèmes liés au matériel sur le réseau", Thalys est contraint d'annuler un certain nombre de voyages sur la ligne à grande vitesse entre Paris, Bruxelles et Amsterdam au cours des prochains jours, précise l'opérateur ferroviaire sur son site internet. Le nombre de rames disponibles est insuffisant pour garantir l'ensemble des trajets. Au total, une vingtaine de trains, répartis sur les jours du vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 et lundi 7 novembre, sont concernés.

Ce n'est pas tout : la circulation des trains sur la ligne Paris-Bruxelles-Amsterdam sera totalement interrompue vendredi 11 novembre, à cause cette fois de travaux en gare de Bruxelles-Midi. En revanche, l'opérateur précise que les trains à grande vitesse circuleront normalement mercredi 9 novembre, jour de grève nationale en Belgique. Vous trouverez ici le détail des trains supprimés.