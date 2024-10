Transports : comment Amsterdam gère l’explosion des vélos dans la ville ? Temps de lecture : 1min - vidéo : 2min Transports : comment Amsterdam gère l’explosion des vélos dans la ville ? Transports : comment Amsterdam gère l’explosion des vélos dans la ville ? (France 2) Article rédigé par France 2 - T. Maillet, C. Dalmar France Télévisions JT de 13h France 2

Avec de plus en plus de vélos et de cyclistes, la municipalité d’Amsterdam a dû appliquer un certain nombre de mesures afin de réguler ce moyen de transport.

Il fait partie du quotidien des habitants aux Pays-Bas, le vélo est pourtant devenu un casse-tête pour la municipalité d'Amsterdam. Entre vélos abandonnés, densité, et problèmes de stationnement, il a fallu trouver des solutions. La fourrière de la capitale néerlandaise déborde de vélos abandonnés avec quasiment 10 000 deux-roues par an, rendant la gestion compliquée. Pour lutter contre ce phénomène, la ville d'Amsterdam a durci le ton. Plus de parkings vélos Désormais, les vélos sont gardés moins longtemps avec des prix plus élevés, d’autres sont donnés ou recyclés. “Si ces vélos ne sont pas récupérés, on va les gérer de manière durable. On va récupérer des matériaux qui pourront être utilisés pour faire de nouveaux produits”, explique Martin Klepper, gérant de la fourrière à Amsterdam. Les vélos électroniques seront quant à eux bridés, alors que de plus en plus de parkings dédiés à ce moyen de transport vont être construits.