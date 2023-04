Transports : bientôt des autoroutes électriques pour camions en France ?

L'Allemagne teste depuis trois ans, sur des tronçons, des autoroutes sur lesquelles les camions fonctionnent à l'électricité, grâce à des caténaires disposés le long de la voie. La France envisage elle aussi de s'y essayer.

Sur le toit de certains camions se trouve désormais un pantographe, comme sur un tramway. Quand ce chauffeur allemand met le contact, le véhicule ne fait aucun bruit. Et pour cause, le courant est fourni par la caténaire au-dessus de la route. "Je dois appuyer sur ce bouton pour que le pantographe se déploie, c'est manuel. Rien n'est automatique. Et après, je dois faire attention de bien rester en dessous des caténaires pour que la recharge se fasse. Si je m'écarte un peu trop à droite ou à gauche, le pantographe se replie tout seul, c'est une sécurité", détaille Thomas Mast, gérant de l'entreprise de logistique Fahrner.

Une route prototype testée en Allemagne

La batterie se recharge ainsi. Si le véhicule n'est plus relié aux caténaires, le véhicule avance grâce à sa propre batterie. Ce poids lourd n'a pas de moteur thermique et ne peut pas s'écarter trop longtemps de l'autoroute électrifiée sur laquelle il circule. Une route prototype, sur un tronçon de 3 kilomètres est en test depuis trois ans en Allemagne, ainsi que 10 kilomètres d'autoroute. La France pourrait faire des essais similaires en Alsace, dès 2025.