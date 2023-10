Transport maritime : le Canopée, premier cargo commercial à voiles

Durée de la vidéo : 1 min

Le Canopée est un cargo de 121 mètres de long, qui avance grâce à de gigantesques voiles. Il est en ce moment à Bordeaux, et doit embarquer des pièces de la fusée Ariane 6, pour les emporter en Guyane.

La bouteille s’est parfaitement cassée, le baptême est réussi sur les quais de Bordeaux (Gironde), pour ce bateau de fret nouvelle génération. Avec ses quatre mâts de 37 mètres de hauteur, le Canopée, navire français, déploie 1 500 mètres carrés de voilure. Grâce à la puissance conjuguée de ses moteurs et du vent, ce cargo hybride transportera les éléments de la fusée Ariane 6 jusqu’en Guyane.

Un fret maritime moins carboné

Pour diriger ce navire de 121 mètres de long, il y a 11 hommes d’équipage, qui ont constaté pendant les tests une économie de carburant de 15% à 30%. "On voit qu’en mettant les voiles, on peut réduire sur la puissance du moteur, du coup on voit très bien qu’on a un gain en gazole", indique Yann Moguérou, commandant du Canopée. Pour son armateur français, le Canopée est un précurseur d’un fret maritime moins carboné. Ses grandes ailes rigides à deux éléments sont issues de l’aéronautique et de la course au large. Une innovation bienvenue, car 3% à 4% des gaz à effet de serre sont générés par le trafic maritime.