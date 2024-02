Transport aérien : malgré la crise climatique, les compagnies à bas coûts poursuivent leur offensive

En France, près d'un passager sur deux vole avec une compagnie à bas coûts. Si les petits prix poussent les usagers à prendre davantage l'avion, les compagnies assument leurs politiques tarifaires malgré la crise climatique.

Malgré la crise climatique, les compagnies aériennes à bas coûts continuent de prospérer. Leurs petits prix sont accusés de nous pousser à davantage voler, et les compagnies assument. Dans la banlieue de Barcelone, en Espagne, l'une de ces compagnies a accepté d'ouvrir ses portes aux équipes de France Télévisions. Les avions de Vueling réalisent jusqu'à 10 vols par jour. Le prix d'appel pour les remplir est de 25 euros. Malgré l'urgence climatique, l'entreprise n'a pas l'intention de changer de stratégie tarifaire.



Les émissions des trois plus gros acteurs du secteur

Pour France Télévisions, l'ONG Transport & Environnement a analysé les émissions de CO2 des trois plus gros acteurs du secteur. Ryanair, Easyjet et Wizz Air ont émis en 2023 28 millions de tonnes de CO2 en Europe. Un record historique de pollution, malgré des avions plus performants et moins gourmands en kérosène. Aujourd'hui en France, près d'un passager sur deux vole avec une compagnie à bas coût. C'était un sur trois avant le Covid.