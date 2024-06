Visite de Joe Biden : les axes routiers ont rouvert au sud et à l'ouest de Paris mais encore des bouchons

La venue de Joe Biden en France a nécessité la fermeture de plusieurs axes de circulation, provoquant d'importants bouchons dans l'ouest et le sud de Paris mercredi 5 juin dès 8 heures, a constaté France Bleu Paris. A 10h30, tous les axes ont rouvert mais il reste encore 200 km de bouchons cumulés en Ile-de-France selon le site Sytadin. Le président américain a atterri à l'aéroport d'Orly mercredi matin et plusieurs axes routiers sont fermés : tout l'ouest du périphérique, une partie de l'A6A, de l'A6B et de l'A13 vers Paris.

À l'ouest de Paris, le périphérique est fermé dans les deux sens de circulation depuis 8 heures mercredi matin, entre porte de Gentilly et porte d'Asnières, pour "toute la matinée", annonce Sytadin, le site d'information routière de la DiRif, la direction des routes d'Ile-de-France. L'autoroute A13 est également neutralisée vers Paris entre Saint-Cloud et la Porte d'Auteuil. Dans l'autre sens, l'autoroute était déjà fermée pour cause de travaux.

Au sud de Paris, l'A6A et l'A6B sont également fermées entre Fresnes et la capitale, également "toute la matinée". L'accès à l'aéroport d'Orly est compliqué avec la fermeture de l'A106 dans les deux sens entre Orly et Chevilly-Larue. Ces fermetures impromptues entraînent de très importants embouteillages dans ces secteurs, a constaté France Bleu Paris. Plus de 270 km de bouchons ont été enregistrés entre 8 heures et 9 heures par Sytadin en région parisienne. À 10 heures, il reste encore environ 200 km de bouchons cumulés.

Restrictions également dans Paris

Le président américain Joe Biden est en visite d'État en France à partir de mercredi pour célébrer les 80 ans du Débarquement. À l'occasion de cette visite, des mesures de protection ont été prises, note la préfecture de police de Paris dans un communiqué, sans toutefois mentionner les fermetures routières.

Dans la capitale, des restrictions sont aussi prises : la circulation est interdite dans le 9e arrondissement dans une zone autour de la rue Scribe, entre la place Charles Garnier et le boulevard des Capucines entre mercredi et dimanche.

Samedi, interdiction de circuler aussi dans un large périmètre autour de l'avenue des Champs-Élysées entre 7h30 et 14h heures et de 14 heures à 23 heures, en raison de la cérémonie d'accueil prévue en haut des Champs-Élysées où le couple Macron recevra Joe Biden et son épouse.