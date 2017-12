VIDEO. Inde : un policier-danseur régule la circulation grâce au "Moonwalk" de Michael Jackson

Kunwar Ranjeet Singh est fonctionnaire de police et est responsable de la circulation dans un carrefour de la ville indienne d'Indore, dans l'Etat du Madhya Pradesh. Entre les voitures, les motos et les rickshaws, les passants peuvent assister à son ballet inspiré de Michael Jackson et de son fameux pas de danse le "Moonwalk".

"Cela encourage à respecter les règles de la circulation"

"Je suis un fan de Michael Jackson et j’ai copié son 'Moonwalk' il y a douze ans", raconte l'agent. "Au lieu de reculer, je fais le 'Moonwalk', ce qui amuse parfois les passants. Cela, d'une certaine manière, les encourage à respecter les règles de la circulation", explique Kunwar Ranjeet Singh sur le site du Hindustan Times (en anglais).



Le policier-danseur assure à qui veut l'entendre qu'il n'a pas de mal à régler le chaotique trafic de la cette ville indienne de deux millions d'habitants et d'assurer : "Je suis heureux, mon but est aussi de faire de mon mieux et de m'amuser."