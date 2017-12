VIDEO. Neige : la grosse galère des automobilistes qui ont bravé les flocons sur les routes du Var

Prendre la route dans le Var, samedi 2 décembre, c'est s'aventurer en terrain glissant. Le département était placé en vigilance orange neige-verglas par Météo-France jusqu'à la mi-journée, et les fortes chutes de neige ont rendu les conditions de circulation très difficiles, au point que le préfet du Var a appelé les automobilistes à différer tout déplacement. France 2 est allé à la rencontre de ceux qui n'ont pas suivi ce conseil, et l'ont parfois regretté.

Des camions ayant bravé l'interdiction paralysent le trafic

Ainsi, dans le Haut-Var, certains automobilistes coincés sur des routes enneigées en étaient réduits à attendre une déneigeuse elle-même tombée en panne. La galère a aussi affecté les usagers qui attendaient désespérément les transports en commun.

Au total, dans le Var et les Bouches-du-Rhône, les cumuls de neige ont atteint localement 30 cm dans les plaines intérieures et les massifs, et moins de 5 cm sur le littoral. Dans le Haut-Var, il est tombé localement entre 15 et 20 centimètres de neige. Une première en décembre depuis 15 ans.

Le réseau secondaire et les autoroutes A8, A50 et A52, axes de circulation majeurs entre l'Italie et Aix-en-Provence, ont été perturbés dans le Var et les Bouches-du-Rhône. L'interdiction de circuler des poids lourds a été prolongée jusqu'à 16h sur une partie du réseau routier et autoroutier, et certains camions "n'ayant pas respecté l'interdiction de circuler se sont mis en travers des voies, empêchant les actions de déneigement" sur l'A8, a annoncé Vinci Autoroutes.