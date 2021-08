Vacances : un pic de 840 km de bouchons sur les routes à la mi-journée

La circulation est une nouvelle fois très dense samedi 21 août sur les routes, principalement dans le sens des retours de vacances avec un pic à 838 km de bouchons cumulés enregistré à la mi-journée par Bison Futé. La journée est classée noire en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen.

Plus de 100 km de bouchons dans la vallée du Rhône

Les perturbations ont principalement touché l'autoroute A7 dans le sens Sud-Nord, rapporte Bison Futé. Sur cette dernière, les difficultés se concentraient notamment dans la Drôme avec un maximum de 131,7 km de ralentissements cumulés.

Cela a engendré un rallongement d'au moins une heure du temps de parcours entre Orange (Vaucluse) et Lyon (Rhône) dans les deux sens, a précisé Vinci Autoroutes, gestionnaire de l'A7. On enregistrait dans le même temps d'autres difficultés sur le pourtour méditerranéen entre Narbonne (Aude) et Orange (Vaucluse) par l'A9 avec 2h10 de trajet dans les deux sens au lieu d'1h40.

Sur l'A61, on comptait une trentaine de minutes supplémentaires pour joindre Toulouse depuis l'Aude, toujours selon Vinci Autoroutes. En revanche, pas de difficultés majeures sur l'A8 qui relie Aix-en-Provence à Nice.

La côte atlantique également au ralenti

Du côté de l'Atlantique, depuis la frontière espagnole, il fallait compter au moins deux heures de plus sur l'A63 pour regagner Bordeaux (Gironde), puis un peu plus d'une heure pour atteinte Poitiers (Vienne) par l'A10 depuis la capitale girondine. En début d'après-midi, vers 13h40, le total des ralentissements s'était contracté à 514 km.

Le week-end du 15 août avait déjà connu une forte affluence sur les routes avec près de 1 000 kilomètres de bouchons cumulés dans le sens des retours. Dimanche, le trafic est classé orange dans le sens des retours dans toute la France, avec des difficultés de circulation supplémentaires en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le sud-est, classés rouge.