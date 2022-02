Vacances scolaires de février : Bison futé prévoit des routes chargées, avec une journée rouge samedi en Auvergne-Rhône-Alpes

Vous comptez prendre le volant ce week-end ? Le chassé-croisé des vacanciers des trois zones des vacances scolaires risque de mettre votre patience à l'épreuve. La journée de ce samedi 19 février est en effet classée rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans les deux sens, selon les prévisions de circulation de Bison Futé publiées mercredi. La journée est classée verte au niveau national.

Dans le sens des départs, la journée de vendredi est classée verte au niveau national et orange en Ile-de-France. Dans le sens des retours, la circulation est verte sur tout le territoire. La journée de dimanche est classée verte dans les deux sens au niveau national.

De nombreux axes à éviter

Pour la journée de vendredi, Bison Futé conseille de quitter ou de traverser l'Ile-de-France avant 14 heures. Samedi, pour les vacanciers sur le départ, mieux vaudra éviter l'A6 entre Beaune et Lyon de 7 heures à 13 heures, l'A43 entre Lyon et Chambéry de 10 heures à 12 heures, l'A40 entre Mâcon et Chamonix de 10 heures à 14 heures et l'A13 entre Paris et Rouen de 14 heures à 20 heures. Dans le sens des retours, l'A6 entre Beaune et Paris est à éviter de 14 heures à 19 heures, de même que l'A40 entre Chamonix et Mâcon de 10 heures à 13 heures et l'A43 entre Chambéry et Lyon de 9 heures à 15 heures.

Ce week-end marque le début des vacances de la zone C (académies de Paris-Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse), la fin des vacances de la zone B (académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg). Les habitants de la zone A (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers) sont au milieu de leurs vacances d'hiver.