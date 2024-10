Vacances de la Toussaint : la journée de jeudi classée rouge en Ile-de-France et orange sur le reste du territoire dans le sens des départs

Le dernier week-end des vacances scolaires s'annonce chargé sur les routes. Bison Futé s'attend à des difficultés de circulation dès jeudi 31 octobre, à la veille de la Toussaint. La journée a été classée rouge en Ile-de-France et orange sur le reste du territoire dans le sens des départs. Dans le sens des retours, la journée est classée en orange sur tout l'Hexagone.

Dans le sens des départs, "les encombrements devraient apparaître dès le milieu de l'après-midi et se poursuivre jusqu'en milieu de soirée", selon les prévisions de Bison Futé, qui ajoute que l'autoroute A1 et les axes de la façade méditerranéenne (autoroutes A7 et A8) seront principalement concernés. Dans le sens des retours, "le trafic sera soutenu à partir du milieu de l'après-midi, et jusqu'en début de soirée", particulièrement dans le Nord-Est (autoroutes A1, A2 et A35) et le Sud-Est (A7, A8 et A50).

La journée de vendredi est classée verte sur l'ensemble du territoire dans les deux sens. Samedi, la région Ile-de-France est en orange dans le sens des retours, avec des difficultés attendues notamment sur l'A10. Enfin, dimanche, la journée est verte partout en France, sauf en région francilienne où Bison Futé hisse son drapeau rouge. L'organisme prévient que la circulation s'annonce très dense sur les autoroutes A6 et A10.