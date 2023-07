Vacances : après un vendredi au-delà de "l'exceptionnel", le week-end sera très chargé sur les routes

En Ile-de-France, l'A86 reste fortement encombrée, tout comme la circulation sur l'A10 en Gironde et l'A7 en Isère.

Un week-end estival en rouge. Bison futé s'attend à une fin de semaine chargée sur les routes de France, et le pic de circulation atteint vendredi 21 juillet a d'ores et déjà dépassé "l'exceptionnel", annonce l'organisme d'information routière (document PDF). Plus de 521 kms de bouchons ont été recensés à 12h30. Ces ralentissements sont particulièrement importants en Ile-de-France, notamment en direction des barrières de péage de l'autoroute A10 et celle de l'Autoroute du Soleil, l'A6.

La circulation restera dense, samedi. La journée est classée rouge par Bison futé. L'A7 entre Lyon et Marseille devrait concentrer les difficultés : il est recommandé d'éviter toute la journée l'axe Lyon-Orange, "en particulier de 9 heures à 19 heures". L'organisme de prévision du trafic estime que quasiment tous les grands axes autoroutiers seront saturés samedi en milieu de journée.

Tout au long du week-end, la circulation sera aussi très compliquée dans le tunnel du Mont-Blanc. En revanche, dans le sens des retours, le week-end est classé vert partout dans l'Hexagone.