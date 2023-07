14-Juillet : un week-end classé rouge sur les routes par Bison Futé

L'organisme public recommande de prendre le volant, en Ile-de-France et dans les grandes métropoles, dès jeudi matin ou avant 6 heures les jours suivants.

En ce long week-end, mieux vaut partir le plus tôt possible. Sur son site, Bison Futé voit rouge vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet dans le sens des départs. Dans ses prévisions de trafic, l'organisme public préconise surtout aux automobilistes de prendre le volant dès jeudi matin ou bien, les autres jours, de quitter les grandes agglomérations avant 6 heures.

Jeudi, la circulation devrait être ralentie dès 14 heures le long de l'A10, qui relie l'Ile-de- France à Bordeaux, ainsi que sur l'A6 et l'A7 jusqu'à la mer Méditerranée. Vendredi, jour du 14 juillet, la région parisienne est à éviter dès 6 heures. L'A13 jusqu'à Caen, l'A10 entre Orléans et Tours, l'A7 entre Lyon et Marseille devraient aussi être fortement embouteillées. Bison Futé recommande également de ne pas emprunter le tunnel du Mont-Blanc.

La journée de samedi concentre les alertes rouge de Bison Futé, du fait des départs en vacances. Quasiment toute la journée, la circulation sera très dense sur les autoroutes A31, A10, A63, A7, A9 et A61. La vallée du Rhône sera particulièrement congestionnée.

Un premier chassé-croisé dimanche

Dimanche, toujours dans le sens des départs, il est recommandé d'éviter de circuler autour des métropoles, dès midi et jusqu'en début de soirée. C'est notamment le cas sur les grands axes du sud : sur l'A63 entre Bordeaux et Bayonne, l'A7 reliant Lyon et Marseille, l'A9 entre Narbonne et l'Espagne et sur l'A61, qui fait la jonction entre Toulouse et Narbonne.

Enfin, dans le sens des retours, le trafic sera tout aussi compliqué, notamment aux barrières de péages de l'Ile-de-France. Il est donc plus judicieux de partir très tôt ou très tard, pour éviter de rester coincés dans les embouteillages.