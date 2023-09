Trafic : une hausse inquiétante des vols de chiens en France

Le vol des animaux de compagnie est en nette hausse, notamment les chiens. Les associations tentent de se mobiliser face à ce phénomène en augmentation de 20% sur un an.

C'est un moment qu’il attend chaque soir avec impatience. Depuis qu’il a perdu son chien pendant trois jours, Fousseni Sidibé profite de ce moment de communion. “C’est vraiment incroyable. Peur de ne plus le revoir”, exprime le maitre qui s’est fait voler son chien un moment. Les retrouvailles ont failli ne jamais avoir lieu, son chien est volé sur un trottoir en l’espace de quelques secondes. “Quelqu’un est venu me chercher pour me dire que l’on était en train de voler mon chien”, précise-t-il. Avec des personnes, il essaye de le récupérer, mais le perd de vue. Il prévient directement la police et placarde les affiches.

Des chiens qui valent chers

Son chien est de race Shiba Inu, l’une des races les plus populaires. Trois jours après sa disparition, il est localisé à plus de 60 kilomètres d’Alfortville (Val-de-Marne). Depuis quelques années, les vols se multiplient. En France, 378 vols de chiens ont été déclarés en 2021, contre 459 en 2022, soit une hausse de 21%. Les chiens sont souvent volés pour être vendus sur Internet, alors qu’ils se vendent parfois à plus de 4 000 euros. Certains vols peuvent aussi servir à une reproduction lucrative.