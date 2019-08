Retours des vacances : ce samedi est classé rouge sur les routes par Bison futé

Bison Futé conseille d'éviter les autoroutes A10, A7, A9 et A62 entre 10 heures et 18 heures et de traverser l'Ile-de-France avant 14 heures.

Des véhicules circulent sur l'A7 au sud de Vienne (Isère), le 3 août 2019. (MAXPPP)