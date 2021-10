Île-de-France : des automobilistes bloqués depuis plusieurs heures sur l'A13 près de Paris à cause d'un vol de câbles

L'autoroute A13 est coupée depuis 17h50 dimanche 24 octobre dans les deux sens de circulation entre la sortie de Paris et le tunnel de Saint-Cloud à cause d'un "vol de câbles entraînant la perte d'équipements de sécurité dans le tunnel Ambroise Paré", sur la commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), rapporte la Direction des routes d'Île-de-France via le site Sytadin.

Des dizaines d'automobilistes ont partagé leur exaspération sur les réseaux sociaux, bloqués depuis déjà plusieurs heures dans leur voiture.

jsui parti à 17h pour aller au Parc jsui toujours bloqué sur la A13 jv louper le match au stade c une dinguerie wAllah j’hallucine — guillaume (@ggz_pauleta) October 24, 2021

Mega bouchon sur l'A13, trois heures pour faire Rocquencourt Paris. Pour cause de fermeture du tunnel de Saint Cloud ! Pas d'annonce à l'avance, pas de police, conduites dangereuses sur la BAU. De qui se moque t on ? @Interieur_Gouv — Bruno DIVE (@DiveBruno) October 24, 2021

Une coupure d'une "durée indéterminée"

La Direction des routes d'Île-de-France conseille des itinéraires alternatifs. En direction de la Province, Sytadin recommande d'emprunter la N118, puis la N12 direction Dreux pour enfin récupérer l'A12 direction Rocquencourt.

En direction de Paris, Sytadin conseille d'emprunter l'A12, la N12 direction Créteil, la N118 direction Pont de Sèvres avant de récupérer le périphérique parisien.