Grève contre la réforme des retraites : le périple d'une infirmière à domicile

Anne Pinson est infirmière. Elle prodigue des soins à domicile et passe ainsi ses journées à se déplacer. Lundi 16 décembre, sa journée commençait à 8 heures. Normalement, ses journées commencent peu à peu avant 7 heures. Aujourd'hui, elle a rendez-vous à 5h30 avec un collègue. Elle fait du covoiturage jusqu'à Paris. D'habitude, tous deux prennent les transports en commun.

Arriver sur Paris de bonne heure pour éviter les embouteillages

"C'est vrai qu'on arrive de très bonne heure sur Paris, on arrive quand ça circule bien, entre 6 heures et 6h15, mais c'est surtout pour être sûrs de ne pas être dans les embouteillages", explique Alain Demery, le conducteur, qui est lui aussi infirmier. Le premier rendez-vous d'Anne Pinson est à 8 heures. Elle doit patienter dans les bureaux de son employeur, puis doit marcher à nouveau, faute de transports. De plus, ses visites durent plus longtemps. Les aides-soignantes ne pouvant pas toujours se déplacer, elle doit faire une partie de leur travail, en plus de leurs tâches habituelles.