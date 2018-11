Grand Paris : les véhicules polluants interdits dès 2019

La métropole du Grand Paris a étendu lundi 12 novembre la zone de circulation restreinte excluant les véhicules les plus polluants. Seule Paris les interdisait déjà. Dans 79 communes en Île-de-France, à l'intérieur de l'A86, les voitures portants la vignette Crit'Air 5 ne pourront plus circuler à partir de juillet 2019. Sont concernés les véhicules diesel immatriculés avant le 1er janvier 2001, et les voitures essence immatriculées avant le 1er janvier 1997. Au total, 118 000 véhicules.

5 000 décès à cause de la pollution en Île-de-France

Pour que cette mesure entre en vigueur, les maires des communes du Grand Paris devront prendre des arrêtés. On estime à 5 000 le nombre de décès dus à la pollution en Île-de-France. D'ici 2030, la métropole du Grand Paris souhaite aussi restreindre la circulation de tous les véhicules thermiques, diesel comme essence.

