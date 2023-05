Dernier week-end prolongé de mai : la journée de vendredi classée rouge dans le sens des départs, prévient Bison Futé

Samedi est également classé orange dans tout l'Hexagone dans le sens des départs.

Un vendredi rouge après un dimanche noir. "Le week-end de la Pentecôte est le dernier week-end prolongé avant les vacances d’été et devrait, par conséquent, connaître de très nombreux déplacements de loisirs", prévient Bison Futé (en PDF) dans ses prévisions de trafic entre les vendredi 26 et lundi 29 mai. La journée de vendredi est notamment classée rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours, au niveau national. Samedi est aussi classé orange dans tout l'Hexagone dans le sens des départs.

Vendredi, le centre d'information routière conseille de quitter l'Île-de-France ainsi que les grandes métropoles avant midi. Bison Futé recommande aussi d'éviter l'autoroute A1, entre Paris et Lille, entre 17 heures et 21 heures, ou encore l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, entre 14 heures et 22 heures. La circulation s'annonce également très dense l'après-midi et le soir sur les autoroutes A9 entre Orange et Narbonne, sur l'autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne ou encore l'autoroute A10 entre Orléans et Tours

Des régions classées orange dans le sens des retours lundi

Samedi, "dans le sens des départs, la circulation sera difficile au niveau national, en particulier sur les autoroutes A7, A8 et A10", prévient également Bison Futé. L'organisme conseille de partir d'Île-de-France ou de la traverser avant 8 heures, et d'éviter par exemple l'autoroute A10, entre Orléans et Tours, entre 11 heures et 14 heures, ou encore l'A7 entre Lyon et Orange sur une bonne partie de la journée (de 11 heures à 17 heures).

La journée de dimanche est classée verte dans le sens des départs comme des retours. Lundi, la journée est classée orange en Île-de-France, dans une partie de l'ouest de l'Hexagone et dans le nord dans le sens des retours. Bison Futé conseille notamment de rejoindre la région francilienne (ou de la traverser) avant 14 heures, ou d'éviter l'A7 entre Marseille et Lyon entre midi et 18 heures.