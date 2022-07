Départs en vacances : trains, routes, avions... Quelles sont les prévisions pour le week-end ?

Les vacances scolaires ont débuté et avec elle les premiers grands départs. Le weekend des 9 et 10 juillet sera animé dans les gares, où 1,3 million de voyageurs sont attendus, selon la SNCF.

C'est l'heure des premiers grands départs pour les vacanciers français. Face à l'afflux de voyageurs attendu samedi 9 et dimanche 10 juillet, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a réitéré sur BFMTV vendredi l'appel au port du masque dans les transports, "tout particulièrement dans les gares, dans les aéroports". Franceinfo fait le point sur la situation dans les trains, les avions et sur les routes.

Sur les routes : circulation dense vendredi et samedi

La circulation sera dense sur l'ensemble des grands axes vendredi et samedi pour le début officiel des congés scolaires, selon Bison futé, en particulier en direction du Sud et des régions côtières.

Dans le sens des départs, la journée de vendredi est classée orange au niveau national et rouge en Ile-de-France, notamment l'après-midi, et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour samedi, Bison futé annonce du rouge au niveau national et même du noir en Auvergne-Rhône-Alpes. La situation sera plus calme sur l'ensemble du réseau dimanche, mais des difficultés persisteront sur l'autoroute A7, dans la vallée du Rhône, dans le sens nord-sud.

La situation devrait se répéter tout au long de l'été. Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires s'attend à 12 journées rouges et une journée noire sur cette période estivale.

Dans les airs : fin de préavis de grève dans les aéroports parisien

Après les récents blocages dans les aéroports parisiens, la situation devrait revenir à la normale pour le week-end : la levée de leur préavis de grève initialement déposé jusqu'à dimanche soir a été votée, après l'obtention de revalorisations salariales.

Le mouvement social des pompiers, commencé le 30 juin, avait contraint la DGAC à annuler des centaines de vols à Roissy, au nom de la sécurité. La fin du conflit devrait permettre de limiter des perturbations, alors que les aéroports de la région parisienne attendent des dizaines de milliers de voyageurs.

Invité de BFMTV vendredi, Clément Beaune, recommande tout de même aux vacanciers de prendre "plus de marge" que d'habitude au moment de prendre l'avion : deux heures pour un vol national ou européen et trois heures pour un vol long courrier.

Sur les rails : 1,3 million de voyageurs attendus dans les gares

Après une grève à la SNCF mercredi 6 juillet ayant entraîné de nombreuses perturbations dans les gares, la direction a consenti une augmentation générale des salaires de 3,1% en moyenne. C'est insuffisant pour la majorité des syndicats, qui demandent le double. "On verra avec les cheminots les suites à donner pendant l'été ou à la rentrée", a déclaré Erik Meyer, du syndicat SUD Rail. Aucun préavis de grève n'a cependant été déposé pour les prochains jours.

Le week-end sera tout de même chargé dans les gares où 1,3 million de voyageurs sont attendus, d'après Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, qui s'exprimait sur franceinfo vendredi matin. "Cet été, on s'attend à un record historique de voyageurs à bord de nos trains, a-t-il assuré. Les Français ont envie de vacances, de tourisme, et on attend plus de 10% de voyageurs supplémentaires par rapport à 2019."