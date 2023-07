Départs en vacances : Bison futé voit rouge vendredi en Ile-de-France et samedi dans le nord-ouest de la France

Dans ses prévisions de trafic pour le week-end du 7 au 9 juillet, l'organisme public recommande d'attendre dimanche pour prendre la route, journée classée verte dans les deux sens.

Les congés scolaires débutent officiellement vendredi 7 juillet au soir et ce sera perceptible immédiatement sur les routes de l'Hexagone. Dans ses recommandations pour ce week-end, Bison futé invite les automobilistes à patienter jusqu'à dimanche avant de prendre le volant, en particulier s'ils prévoient de circuler dans le nord-ouest du pays ainsi que dans la vallée du Rhône.

En Ile-de-France, le service d'information routière voit rouge dans le sens des départs dès vendredi après-midi. Ces difficultés vont se concentrer en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6, ainsi que sur les voies d'accès aux autoroutes A7 et A50. Il est donc recommandé d'éviter ces axes, y compris "jusque tard dans la soirée".

"Traverser l'Ile-de-France avant 5 heures" samedi

Mais ce n'est rien comparé aux difficultés prévues samedi 8 juillet, au point que Bison futé préconise "de quitter ou de traverser l'Ile-de-France avant 5 heures du matin". De même, mieux vaut éviter de s'engager sur l'A7 de 8 heures à 18 heures entre Lyon et Orange. Entre 10 heures et 14 heures, le trafic sera aussi particulièrement ralenti sur l'A31 entre Nancy et le Luxembourg, sur l'A11 entre le Mans et Nantes et sur l'A63 entre Bayonne et l'Espagne.

Dès dimanche, en revanche, la carte affichée par Bison futé est entièrement verte, partout en France. Idem pour les retours de congés : ce week-end est classé vert dans le sens des retours.