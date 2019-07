Contrebande : 200 tonnes de tabac saisies depuis janvier

Cette semaine, quelque 1 000 cartouches de cigarettes ont été saisies par les douanes à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise). Les contrôles s'accentuent. En 2019, les missions douanières pour lutter contre le trafic ont été multipliées par deux.

240 tonnes saisies sur l'année entière en 2018

Au 30 juin 2018, les douaniers avaient mis la main sur 197 tonnes, l'équivalent de sept terrains de foot, contre 83 en 2018 à la même date. En comparaison, en 2018, 240 tonnes avaient été saisies sur l'année entière. Bien organisé et de plus en plus rentable, le trafic de tabac vient du monde entier. La lutte contre le trafic permet, notamment à l'État de récupérer de l'argent. Ce marché parallèle pourrait lui faire perdre 3 milliards d'euros de revenu. Les buralistes, eux, estiment qu'une cigarette sur quatre est une cigarette de contrebande.

