Ile-de-France : week-end chargé sur les routes dans le sens des départs

Bison Futé a notamment classé la journée de vendredi rouge dans le sens des départs.

Il faudra s'armer de patience si vous passez par l'Ile-de-France en ce deuxième week-end des vacances de la Toussaint. Bison Futé classe en rouge la journée du vendredi 25 octobre, dans le sens des départs en Ile-de-France. La journée de samedi est classée orange dans la région. Au niveau national, toutefois, Bison Futé prévoit un week-end tout en vert.

"La circulation sera dense dès la fin de matinée en direction des différentes barrières de péage", prévient Bison Futé. Plus globalement, mieux vaut éviter de quitter les agglomérations aux heures de pointe, principalement en fin d’après-midi de 16 heures à 20 heures. Pour la journée de samedi, Bison Futé prévoit "une circulation plus dense qu'à l'accoutumée, en direction des différentes barrières de péage à partir du milieu de la matinée". Il conseille d'éviter de quitter ou de traverser l'Ile-de-France entre 8 heures et 16 heures.