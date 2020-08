Circulation : un samedi classé rouge au niveau national dans le sens des retours, annonce Bison futé

Le week-end sera globalement difficile dans le sens des retours, prévient l'organisme.

C'est bientôt la fin de l'été et avec elle, la fin des vacances. La circulation sera difficile sur les routes dans le sens des retours durant tout le week-end des samedi 22 et dimanche 23 août, avec notamment un samedi classé rouge au niveau national, a annoncé Bison Futé. Le week-end sera "difficile sur les routes dans le sens des retours", ajoute l'organisme dans un communiqué, car avec les congés scolaires qui se terminent, "l'essentiel des flux routiers concerne les retours des régions côtières vers les grandes métropoles". Ainsi, la circulation dans l'Hexagone est globalement classée orange dimanche et lundi.

Bison futé classe la journée de samedi en rouge au niveau national dans le sens des retours. (Bison futé)

Les automobilistes partant en vacances rencontreront également des difficultés samedi, avec une journée classée orange au niveau national dans le sens des départs, et rouge en direction du sud à partir de Lyon, dans la vallée du Rhône et le long de la côte méditerranéenne.

Le reste du week-end (dimanche et lundi) devrait être fluide dans le sens des départs, avec une circulation classée vert sur l'ensemble de la métropole, précise Bison Futé.