Circulation : un nouveau samedi noir sur les routes pour le dernier gros chassé-croisé de l'été

Les principales difficultés sont à prévoir sur l'A10, l'A61 et l'A62 dans le Sud-Ouest, sur l'A43 et l'A7 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et sur l'A9 autour de la Méditerranée.

Des voitures dans les embouteillages sur l'autoroute A7, le 11 juillet 2020, à Valence (Drôme). (NICOLAS GUYONNET / HANS LUCAS / AFP)