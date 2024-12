Circulation : Toulouse expérimente la suppression des feux tricolores

Toulouse mène une expérimentation afin de fluidifier le trafic routier. La ville est en train de retirer ses feux tricolores, une mesure qui inquiète les piétons.

Bientôt moins de feux tricolores à Toulouse (Haute-Garonne) ? La mairie a décidé de neutraliser certaines signalisations depuis plusieurs jours afin de fluidifier le trafic. Si cette mesure effraie les piétons, elle est diversement appréciée par les automobilistes. "C’est très bien quand il n’y a pas les feux puisque tout le monde se responsabilise", réagit un conducteur.

50 feux tricolores neutralisés prochainement

Les Toulousains doivent être de plus en plus vigilants. En effet, sur les 700 carrefours à feu de la ville, 50 vont être neutralisés au premier semestre de 2025. "L’objectif est de décongestionner la ville autant que possible, d'accompagner une meilleure circulation automobile, parce que plus il y a de bouchons , plus ça pollue", explique Maxime Boyer, adjoint chargé de la circulation à la mairie de Toulouse. Chaque situation sera évaluée avec les riverains et les maires de quartiers. En cas de danger, les feux seront de nouveau opérationnels.

