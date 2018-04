Circulation : samedi orange dans le sens des départs pour le pont du 1er mai

La région Ile-de-France est également classée orange dans le sens des retours, car c'est la fin des vacances scolaires de la zone C.

Ambiance pare-choc contre pare-choc droit devant. A l'occasion du pont du 1er mai et de la fin des vacances scolaires pour la zone C, la journée du samedi 28 avril est classée orange par Bison Futé dans le sens des départs dans tout le pays. "Des difficultés de circulation sont à prévoir dans les métropoles et leur périphérie, ainsi que sur l'ensemble des régions françaises", prévient l'organisme de prévision de la circulation. Il recommande aussi d'"éviter de quitter les grandes métropoles entre 9 heures et 13 heures".

Toujours concernant la journée de samedi, la région Ile-de-France est également classée orange dans le sens des retours. Bison Futé conseille d'"éviter de regagner les grandes métropoles entre 10 heures et 13 heures et entre 14 heures et 20 heures en Ile-de-France".

Une bonne nouvelle quand même : le trafic est classé vert quel que soit le sens de circulation dans tous les départements pour le reste de la période allant du vendredi 27 avril au mardi 1er mai.