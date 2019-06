Circulation difficile à prévoir sur la route des retours en ce lundi de Pentecôte

Bison Futé recommande de rentrer ou de traverser l’Île-de-France avant 14 heures, et d'éviter de quitter ou de regagner les grandes métropoles entre 14 heures et 20 heures.

La journée est classée orange sur tout le territoire dans le sens des retours. La circulation promet d'être dense sur les routes de France en ce lundi 10 juin qui marque la fin du long week-end de la Pentecôte, prévient Bison Futé.

Certains axes, comme l'A13 entre Caen et Rouen, l'A10 en direction de Paris, l'A7 entre Lançon-Provence et Lyon, ou encore l'A61 entre Narbonne et Carcassonne, sont eux classés rouge à certaines heures de la journée.

De façon générale, Bison Futé recommande de rentrer ou de traverser l’Île-de-France avant 14 heures, et d'éviter de quitter ou de regagner les grandes métropoles (en particulier Montpellier, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Rouen) entre 14 heures et 20 heures. Les dernières difficultés pourraient perdurer jusqu'aux alentours de 22 heures aux abords des grandes métropoles.