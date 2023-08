Circulation : un samedi orange dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours, annonce Bison futé

La circulation sera encore perturbée dimanche et lundi dans le sens des retours. Le retour à la normale est attendu mardi.

Des perturbations sur les principaux axes routiers sont attendues, ce week-end, en raison des départs de vacances, avant la rentrée scolaire le 4 septembre, estime Bison futé, vendredi 25 août. La journée de vendredi est classée verte au niveau national dans le sens des départs. Pour les retours, le rouge est de mise dans le pourtour méditerranéen, et orange dans le reste de l'Hexagone.

Samedi, la France passe à l'orange dans le sens des départs et au rouge pour tout le territoire dans le sens des retours. Dimanche, retour à la normale dans le sens des départs. La couleur orange régnera pour les retours. Enfin, lundi, la situation sera semblable, à l'exception de l'Ile-de-France qui passe au rouge dans le sens des retours.

Afin d'éviter des embouteillages, Bison futé recommande d'éviter les grands axes pour ces journées. Dans le détail, samedi, l'organisme de prévision de la circulation routière recommande de quitter ou traverser l'Ile-de-France avant 14 heures, d'éviter la N165 entre Quimper et Nantes de 10 h à midi, l'A10 entre Bordeaux et Orléans entre 10 heures et 19 heures, l'A63 entre l'Espagne et Bayonne entre 11 heures et 22 heures, l'A7 entre Marseille et Lyon entre 10 heures et minuit, l'A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 11 heures et 13 heures et l'A9 entre Narbonne et Montpellier entre 9 heures et 16 heures.