Bison futé : week-end chargé dans le sens des départs et des retours

Avant-dernier week-end des vacances oblige, Bison futé voit rouge pour la journée de samedi dans le sens des retours.

Prudence si vous prenez la route ce week-end. Bison futé a annoncé, pour le week-end du vendredi 23 août au dimanche 25, des bouchons importants sur l'ensemble du territoire. Franceinfo fait le point sur les prévisions des trois jours à venir.

Vendredi

Pour les derniers vacanciers de l'été sur le départ, Bison futé prévoit un trafic dense sur les autoroutes A7 entre Lyon et Lançon-de-Provence et A9 entre Orange et l'Espagne de 15h à 20h. L'accès à l'Italie via le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera également difficile, avec une attente supérieure à 30 minutes, entre 10h et 16h.

Dans le sens des retours, quelques recommandations : pour rejoindre ou traverser l'île de France, mieux vaut s'y prendre tôt, avant 14h. L'autoroute A7, entre Orange et Lyon de 11h à 19h et entre Lançon-de-Provence et Orange de 12h à 17h est à éviter. Entre l'Espagne et Montpellier, l'autoroute A9 sera encombré de 12h à 17h. Le retour en France via le tunnel du Mont Blanc (N205) prendra plus de 30 minutes entre 14h et 21h, et plus d'une heure entre 15h et 20h.

Samedi

Dans le sens des départs, il faudra s'y prendre encore plus tôt pour traverser ou quitter l'Ile-de-France : avant 9h pour bénéficier d'un trafic plutôt fluide. Cette fois encore, l'A7 entre Lyon et Lançon-de-Provence sera à éviter entre 11h et 16h. Au niveau du tunnel du Mont-Blanc toujours, compter 30 minutes pour la traversée entre 10 et 11h, et plus d'une heure entre 11h et midi.

Journée rouge sur la route du retour. Il faudra rejoindre ou traverser l'Ile-de-France avant 14h, éviter l'A10 à hauteur de Bordeaux entre 10h et 17h, l'A7 entre Lançon-de-Provence et Orange entre 9h et 13, l'A9 entre Narbonne et Montpellier de 11h à 15h. L'accès en France par le tunnel du Mont-Blanc prendra plus de 30 minutes entre 11h et 22h, avec un pic entre 15h et 20h où l'attente sera supérieure à 1h.

Dimanche

Rien à signaler dans le sens des départs pour le moment.

Dans le sens des retours, ce sera plus fluide que samedi mais quelques zones seront tout de même à éviter. Comme les jours précédents, mieux vaudra rejoindre ou traverser l'Ile-de-France avant 12h. Entre Bordeaux et Poitiers, la circulation sera dense sur l'A10, particulièrement entre 12h et 16h. L'A7 entre Lançon-de-Provence et Lyon sera bouchonnée une bonne partie de la journée, entre 11h et 17h. Entre Narbonne et Montpellier également, la circulation sera difficile de 11h à 16h. Enfin, l'accès en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense : compter plus de 30 minutes entre 13h et 21h et plus d'une heure entre 15h et 19h.