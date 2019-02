Tempête sur les Pyrénées-Orientales : une rafale enregistrée à plus de 180 km/h

Ce record a été enregistré dimanche au Cap Béar, sur la commune de Port-Vendres.

La tramontane se déchaîne sur l’ensemble des Pyrénées-Orientales, dimanche 3 février, avec des rafales à plus de 160 km/h en moyenne, rapporte France Bleu Roussillon. Une rafale a même été enregistrée à 183 km/h au Cap Béar, sur la commune de Port-Vendres, dans la matinée.

Cette forte tramontane entraîne des conditions polaires dans les montagnes catalanes. À 6 heures, la température ressentie à Matemale, en Capcir, était de -17 °C. Météo France annonce pour cet après-midi une température ressentie de -15 °C à Font-Romeu et à Formiguères.

Vitesse limitée et restrictions de circulation

Par précaution, les autorités ont décidé de limiter la vitesse sur l’autoroute A9, dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales, à 110 km/h pour les voitures et 70 km/h pour les poids lourds qui ont interdiction de doubler.

À la suite d'importantes chutes de neige, la circulation reste aussi délicate dimanche en Cerdagne, Capcir et Haut-Conflent. L’accès à Andorre est fermé, tout comme les cols de Jau et Puymorens. La circulation des poids lourds est interdite sur la nationale 116 à partir de Prades. Samedi soir, la station de ski de Porte-Puymorens a dû fermer prématurément ses portes. Les skieurs ont été invités à regagner la vallée avant que la route ne devienne totalement impraticable. La station reste fermée toute la journée à cause du vent.