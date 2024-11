Tempête Bert : treize lignes de train seront à l'arrêt, lundi, en Auvergne-Rhône-Alpes

Treize lignes de train de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront à l'arrêt, toute la journée du lundi 25 novembre, en prévision du passage de la tempête Bert, rapportent France Bleu Saint-Étienne Loire et France Bleu Pays d'Auvergne. Six départements seront en vigilance orange "vent", à partir de dimanche minuit, dont l'Allier, la Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme et le Rhône. "Des rafales allant jusqu'à plus de 100 km/h sont attendues dans certains secteurs", souligne la SNCF dans un communiqué.

⚠️ 🚄Circulation ferroviaire perturbée lundi 25 novembre en raison de vents forts : interruption de circulation sur certaines lignes

👉Vérifiez vos trajets avant de voyager https://t.co/ojeFDXZ1z7@SNCFConnect @SNCFTERAURA — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 24, 2024

Les lignes mises à l'arrêt sont les suivantes :

- Lyon-Saint-Étienne-Le Puy en Velay

- Saint-Étienne-Roanne - Montbrison

- Lyon-Roanne-Clermont

- Lyon-Paray-le-Monial

- Lyon-Saint André le Gaz-Grenoble

- Lyon Saint Paul- L’Arbresle-Tassin-Lozanne-Brignais

- Clermont-Nevers

- Clermont-Le Puy

- Clermont-Aurillac

- Clermont-Montluçon

- Clermont-Thiers

- Clermont-Volvic

- Clermont-Langogne

Dans un communiqué, SNCF Réseau explique que "l’arrêt préventif des circulations ferroviaires est mis en place pour éviter d’engager des trains au milieu des perturbations, au risque d’être bloqué avec des voyageurs à bord". La SNCF prévoit d'envoyer les premiers trains de reconnaissance dans l'après-midi, quand les conditions météorologiques seront plus clémentes, selon France Bleu Saint-Étienne Loire. France Bleu Pays d'Auvergne ajoute que tous les trains entre Clermont-Ferrand et Paris seront également annulés lundi.