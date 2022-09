Stationnement payant des deux-roues thermiques à Paris : une mesure "totalement injuste et inadaptée" pour la Fédération des motards en colère

Jean-Marc Belotti, coordinateur de la Fédération des motards en colère pour Paris et les départements de la petite couronne, dénonce jeudi 1er septembre sur franceinfo la mise en place du stationnement payant des deux-roues thermiques à Paris, qu'il juge "totalement injuste et inadaptée". La Fédération appelle à manifester samedi midi devant la mairie de Paris pour s'y opposer.

franceinfo : Comment jugez-vous cette mesure ?

Jean-Marc Belotti : C'est totalement injuste et inadapté. On nous parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment, et Mme Hidalgo est en train de mettre des taxes supplémentaires dans sa ville. Pour les automobilistes aussi : cette année, le stationnement a augmenté de 100%, puisqu'ils payaient 3 euros, et maintenant c'est 6 euros. Les plus stigmatisés, ce sont toujours les banlieusards, qui habitent à 30 ou 40 km de Paris, et ne peuvent pas venir travailler à vélo. Ces gens qui, à cause du prix de l'immobilier, se sont reportés sur la petite voire la grande couronne, on leur dit qu'ils vont payer pour entrer dans Paris. On nous dit : les automobilistes paient donc vous devriez payer. Mais un deux-roues motorisé apporte énormément de plus-value en termes de fluidité du trafic et d'écologie.

Pourquoi les deux-roues devraient-ils selon vous être exemptés de stationnement payant ?

Un deux-roues motorisé apporte énormément d'avantages. Les gens qui viennent travailler dans Paris avec leur voiture viennent souvent seuls dans une voiture de quatre à six places. Nous, nous avons un véhicule qui est très mobile, qui est plus petit. On occupe 50% de sa place puisqu'il y a deux places avec le conducteur. Un deux-roues motorisés pollue beaucoup moins dans la mesure où, à même distance, il roule beaucoup moins longtemps parce qu'il est pas soumis aux embouteillages. Enfin, pour une place de voiture, on loge entre trois et quatre deux-roues motorisés. C'est une vraie solution de mobilité.

Les deux-roues électriques n'ont pas à payer : cela permet-il de faire une bascule vers ces véhicules ?

Pour l'instant, non. Il y a des offres assez chères chez les concessionnaires. Les aides ne sont pas suffisantes. On a des gens qui achètent des scooters chinois sur internet, mais le problème, c'est qu'on n'a pas la filière pour les réparer. La mairie de Paris dit qu'il faut prendre les scooters électriques ou les transports, mais il y a des gens qui sont enclavés dans des banlieues mal desservies. La RATP annonce qu'ils ont un déficit de 1 500 conducteurs, donc les transports en commun ne sont pas encore assez adaptés aux besoins de la mobilité des banlieusards. La problématique des écologistes, c'est qu'ils sont en train de mettre en place des punitions et des interdictions avant de mettre en place les alternatives.

Les motards vont-ils payer leur stationnement ?

Je suis contre cette mesure, donc j'irai jusqu'au bout de mes convictions parce que je résiste à cette mesure que je trouve totalement inadaptée et injuste. Moi, je ne paierai pas mon stationnement. Nous invitons les usagers de deux-roues motorisés à se garer avec les plaques d'immatriculation dans le sens des immeubles, vers le trottoir, ce qui va éviter aux voitures-radars de relever les plaques lorsqu'elles passent. La mairie de Paris devra se débrouiller et sera obligée d'embaucher des brigades à pied. On va chercher à leur nuire au maximum de nos possibilités.