Soupçons de fraude sur des bus RATP : "Les allégations portées sont graves et inacceptables", réagit le porte-parole de la RATP

"Les allégations portées sont graves et inacceptables", martèle Jimmy Brun, le porte-parole de la RATP sur franceinfo jeudi 22 août, alors qu'il était questionné sur l'enquête du Parisien qui accuse la RATP de frauder les contrôles techniques de ses bus. "La RATP a toujours fait de la sécurité des voyageurs sa priorité numéro 1 et cela vaut aussi dans les bus", rétorque-t-il.

"Il n'y a aucune consigne passée dans ce sens", ajoute-t-il, et "il faut savoir que les contrôleurs techniques ont la possibilité de lire l'entièreté du bus, il est impossible de cacher le moindre défaut". Le porte-parole de la RATP assure que l'entreprise maintient elle-même ses bus, et que donc, elle dispose bien "de ces valises de diagnostic" évoquées dans l'article.

Mais Jimmy Brun explique que ces valises n'ont pas la possibilité d'éteindre des voyants orange, "la seule chose que cette valise peut faire", selon lui, c'est de "lire l'ensemble des défauts du bus" et "refaire la mesure". "S'il y a un problème sur le bus, le logiciel de bord continuera de le mesurer, on ne peut pas éteindre un voyant", assure-t-il.

Pas de "tensions" au sein de l'entreprise

"Ce que l'on conteste, c'est le lien qui est fait entre les témoignages de ces deux conducteurs (recueillis par Le Parisien et par France Bleu Paris) dont les enquêtes ont prouvé que les accidents n'étaient pas en cause, lors de leurs accidents, et la procédure pour le contrôle technique", explique-t-il, alors qu'une enquête interne a tout de même été ordonnée par Jean Castex, le président de la RATP.

Le porte-parole de la RATP assure qu'il n'y a pas non plus de "tensions" de personnel ou d'équipement au sein de l'entreprise : "Nous avons recruté plusieurs milliers de conducteurs de bus et aujourd'hui, cette tension n'existe plus, nous avons à la fois suffisamment de bus et de conducteurs".