VIDEO. Grève : "Le service sera encore meilleur pour le chassé-croisé de Noël", assure le président de la SNCF

Le trafic ferroviaire va s'améliorer. C'est en tout cas ce que promet le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. "On va revenir à un TGV sur deux, ce qui est déjà un niveau correct (...) Je suis convaincu que le service sera encore meilleur pour le chassé-croisé qui s'annonce la semaine prochaine, a-t-il expliqué, samedi 21 décembre. Les cheminots vont réaliser les avancées qui leur sont proposées et ils seront nombreux à comprendre que ça vaut la peine maintenant de prendre ces avancées et de venir nous rejoindre."

>> Trafic, galère dans les gares, départs en vacances... Suivez la journée de grève du samedi 21 décembre dans notre direct

"Depuis le début du mouvement, nous nous engageons sur les trains qui vont rouler et nous tenons nos engagements, a aussi rappelé le PDG de la SNCF. Nous sommes très robustes et très fiables sur les plans de transport que nous proposons." La compagnie a prévu de faire rouler la moitié des TGV, 30% des TER et 20% des Transilien, ainsi qu'un Intercités sur quatre pour le premier week-end des vacances de fin d'année.

L'amélioration du trafic la semaine prochaine pourrait s'expliquer par la trêve décidée par l'Unsa-Ferroviaire, 2ème syndicat à la SNCF. "Dans un souci de dialogue social et de continuité, surtout du service public, on a appelé nos adhérents et nos sympathisants à faire une pause pendant les fêtes de fin d'année, d'autant plus qu'il n'y aura aucune négociation entre le gouvernement et les organisations syndicales avant le 6 janvier", a justifié sur franceinfo Didier Mathis, secrétaire général de l'Unsa-Ferroviaire. Mais certains militants refusent la position arrêtée jeudi soir par leur bureau fédéral et ont décidé de continuer la grève.