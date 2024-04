Un nouvel accord de fin de carrière à la SNCF pour "limiter" les effets de la réforme des retraites

Les principaux syndicats et la direction s'apprêtent, lundi 22 avril, à entériner un nouveau dispositif de "cessation anticipée d'activité", permettant un départ à la retraite, tout en restant payé par l'entreprise. Plus concrètement, il propose de scinder la fin de carrières en deux périodes. L'une où le salarié travaille et est payé à 100%. Puis une autre, où il ne travaille plus, mais reste payé à 75%.

D'une manière générale, les cheminots bénéficieront de ce dispositif pendant 18 mois, jusqu'à leur départ effectif à la retraite. Cela pourra monter à 30 mois pour ceux qui ont des métiers considérés comme "pénibles", comme les aiguilleurs ou les conducteurs, et même jusqu'à 36 mois pour les contrôleurs. Il s'agit, selon l'un des principaux syndicats du groupe, de moderniser un dispositif qui existe déjà, le CPA, "cessation progressive d'activité", qui devient donc "cessation anticipée d'activité".

Des négociations après plusieurs grèves

Cet accord est déjà considéré comme valable, puisqu'il a obtenu la signature de syndicats qui représentent plus de 50% du personnel : la CGT, premier syndicat du groupe, la CFDT et l'Unsa. Sud-rail de son côté, est en train de consulter ses troupes. "Pour l’instant on s’achemine vers une signature", assure-t-on au sein de l'organisation. Pour l’Unsa, ce dispositif est un moyen de "limiter l’impact de la réforme des retraites", avec son report de l'âge de départ et la fin des régimes spéciaux.

Concernant le coût de ce nouveau dispositif, la direction de la SNCF refuse de s'exprimer avant la signature de l'accord, qui intervient quelques mois avant les Jeux de Paris. Les contrôleurs et aiguilleurs avaient fait plusieurs grèves récemment, comme en février dernier.