Un conducteur de TGV rate l'arrêt à la gare de Nîmes Pont-du-Gard et doit faire marche arrière

Le conducteur d'un TGV reliant Toulouse à Lyon a manqué l'arrêt de la gare de Nîmes Pont-du-Gard dans la soirée du mercredi 27 août, rapporte jeudi France Bleu Gard Lozère. Le conducteur ayant dépassé le quai de quelques dizaines de mètres, il a dû faire marche arrière, une manœuvre qui a pris 40 minutes. Les passagers sont arrivés à Lyon avec un retard d'une demi-heure.

" On a vu la gare passer, on savait qu'on devait s'arrêter, il s'est arrêté un peu plus loin, raconte Théo qui était à bord du train. On a attendu sur les voies. On s'est dit que s'il s'arrêtait, c'est qu'il devait y avoir une erreur." Les passagers attendent jusqu'à l'annonce de la cheffe de bord : "Elle nous expliquait que la gare de Nîmes avait été loupée par le conducteur. On sentait bien qu'elle était décontenancée. Ça a été positif parce que les gens ont commencé à rigoler et à discuter ensemble. Ça a été un moment assez marrant."

Bonsoir, vous devez faire référence au TGV 6875. Il faut lui prévoir 40 minutes supplémentaires environ. L'arrêt n'a pas été marqué en gare de Nîmes Pont du Gard. Comme cela vous a été indiqué, une procédure de sécurité est mise en place pour permettre au TGV de s'y arrêter. — SNCF (@SNCF) August 26, 2020

"Franchement, tout a été bien géré. Ça rappelle aussi que tout n'est pas automatique et qu'il y a encore des gens qui conduisent des trains et c'est une bonne nouvelle !", conclut Théo.