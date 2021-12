Transports : premier Paris-Lyon pour la compagnie ferroviaire Trenitalia

Coup de sifflet historique, samedi 18 décembre : le premier train à grande vitesse Trenitalia a circulé sur le réseau ferroviaire français. Apres un arrêt à Lyon (Rhône), il a poursuivi sa route jusqu'à Milan, en Italie. Parti de Paris à 6h34, le train surnommé "La flèche rouge" attire les passagers, curieux de découvrir le concurrent de la SNCF. A bord, trois classes : une classe standard, avec des billets à partir de 23 euros pour un Paris-Lyon, une classe business, silencieuse, pour 29 euros et avec boissons incluses. "C'est plaisant d'être accueilli avec un vrai café", se réjouit un passager.

Renforcement de l'offre commerciale dans les prochains mois

Plus chic et plus chère, la classe "exécutive" offre, pour 139 euros, une salle de réunion et de larges fauteuils en cuir. "Pour l'instant nous avons une offre commerciale basée sur deux allers-retours Paris-Milan, mais d'ici quelques mois on va renforcer notre offre commerciale, avec trois allers-retours additionnels", confie Roberto Rinaudo, le PDG de Trenitalia. La compagnie vient concurrencer la SNCF sur sa ligne la plus rentable, et la plus fréquentée.