Transports : le trafic à la gare Montparnasse très perturbé par "un défaut d'alimentation électrique", des retards allant jusqu'à six heures à l'arrivée à Paris

Au départ, des trains ont jusqu'à 2h30 de retard, d'après les dernières informations de la SNCF peu avant 16 heures. A l'arrivée, des retards atteignant parfois 6h sont à prévoir.

Le trafic des trains au départ et à destination de la gare Montparnasse, à Paris, est très perturbé dimanche 24 septembre, a annoncé la SNCF. "Un défaut d'alimentation électrique survenu à proximité de Massy interrompt la circulation des trains sur la ligne à grande vitesse Atlantique (...) L'origine de la panne a été identifiée : il s'agit d'un câble d'alimentation électrique rompu à l'entrée du tunnel", a précisé l'entreprise ferroviaire sur son site peu après midi.

Peu avant 15 heures, la SNCF a annoncé sur son site que "la circulation des trains a pu reprendre sur la ligne à grande vitesse Atlantique, sur une voie", mais qu'elle "reste très fortement perturbée". "Les équipes SNCF sont sur place pour procéder aux réparations", précise-t-elle.

Au départ de Paris, des trains ont jusqu'à 2h30 de retard, d'après les dernières informations de la SNCF peu avant 16 heures. Un TGV pour Bordeaux Saint-Jean est retardé de 2h30, un train vers Toulouse Matabiau doit partir avec deux heures de retard, et un train vers Nantes a été supprimé. A l'arrivée à Paris, des retards atteignant parfois six heures sont à prévoir. C'est notamment le cas d'un train arrivant de Bordeaux Saint-Jean. Un train arrivant de La Rochelle affiche plus de cinq heures de retard, et d'autres TGV venant du Croisic, de Bordeaux ou de Toulouse ont environ trois heures de retard.