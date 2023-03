Transports : la SNCF expérimente un nouveau système afin de lutter contre les animaux sur les voies

Le système existe déjà sur quelques pistes d’aéroports et contribue à notre sécurité. L’effarouchement vise à faire fuir les animaux à des moments-clés comme au passage d’un train. La SNCF teste désormais cette approche.

Les animaux sont la bête noire de la SNCF. Sur les rails, les animaux provoquent cinq collisions par jour. La facture s’élève à plusieurs millions d’euros chaque année pour la SNCF. Des bruits de chasse pour chasser le gibier sont peut-être la solution afin de les éloigner des voies ferrées. Un test a été réalisé sur la ligne Dijon-Bourg-en-Bresse. "On a sonorisé la voie ferrée, on a cinq haut-parleurs sur toute la longueur de l’expérimentation", détaille Véronique Bon, directrice du développement durable SNCF réseau Bourgogne-Franche-Comté.



2 500 heures de retard engendrées



L’effaroucheur est une première en France. Les haut-parleurs se déclenchent 30 secondes avant le passage d’un train. L’expérimentation d’un an a coûté 170 000 euros. L’enjeu est de taille, car chaque année, les collisions avec les animaux sont responsables de 2 500 heures de retard pour les passagers et parfois de gros dégâts. Les rames peuvent ainsi être immobilisées six à sept mois afin d’être réparées. Les conducteurs de trains aussi ne sont pas épargnés. "Oui, c’est choquant, c’est stressant. Il vaut mieux éviter d’y penser trop souvent sinon on ne fait pas conducteur, ce n’est pas possible", confie Steven Tabouret, conducteur.