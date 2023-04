Transports : Alstom décroche une nouvelle commande de 60 rames de RER en Ile-de-France, pour près d'un milliard d'euros

Ces trains seront dotés de la climatisation, d'un éclairage LED modulable, de prises USB et de nombreux écrans d'information.

Le constructeur ferroviaire Alstom a annoncé, mercredi 26 avril, avoir reçu une commande de "près d'un milliard d'euros" pour fournir 60 RER supplémentaires destinés aux lignes D et E du réseau d'Ile-de-France. Interrogé par l'AFP, le groupe français n'a pas précisé le montant exact du contrat, ni de calendrier de livraison.

La SNCF, mandatée par Ile-de-France Mobilités (IDFM) qui finance l'investissement, avait conclu, en janvier 2017, un contrat avec un groupement associant Alstom et Bombardier Transport. Ce dernier portait sur l'achat de 225 rames au maximum d'un "RER Nouvelle Génération" (ou RER NG), pour une somme pouvant aller jusqu'à 3,75 milliards d'euros.

Les premières rames sont actuellement en cours d'essai. Leur livraison, initialement prévue en 2021, a pris deux ans de retard, ce qui avait poussé la présidente d'IDFM, Valérie Pécresse, à évoquer "un naufrage industriel".

Le constructeur promet "une grande fluidité dans les entrées et sorties des passagers" et "un haut niveau de confort", notamment au niveau supérieur pour les voyages les plus longs. Les rames seront dotées de la climatisation, un éclairage LED modulable, des prises USB et de nombreux écrans d'information. Elles doivent consommer 25% d'énergie de moins que les matériels précédents.