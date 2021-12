Transport : Trenitalia concurrence la SNCF sur la ligne reliant Paris à Lyon

Un train à grande vitesse rouge flamboyant aux couleurs de l’Italie. Un nouveau voisin auquel le TGV de la SNCF va devoir s’habituer. Trenitalia, l’opérateur historique italien, s’invite sur la ligne Paris-Lyon-Milan. C’est la première compagnie à défier la concurrence en France en ce qui concerne la grande vitesse. Dès le 13 décember le concurrent met en vente des billets à prix cassé : 23€ pour un trajet standard le 28 janvier, 29€ en première classe. Sur un trajet identique le même jour, c’est plus du double pour la SNCF. "J’habite à Lyon et je connais très bien les tarifs sur cette ligne, qui sont assez excessifs", explique une voyageuse habituée. "Si on a le choix, on prendra le moins cher", confie une autre.

La classe à l’italienne

La ligne de Trenitalia garantira deux allers-retours par jour, dès le samedi 18 décembre. A l’intérieur, le train possède quatre classes différentes, dont deux standards. "Chaque classe offre la possibilité de choisir deux typologies de voitures. Celle silencieuse et l’Allegro", explique Roberto Rinaudo, PDG de Trenitalia France. Enfin, il existe une voiture "top classe", proposée à 139€ pour le trajet Paris-Lyon, avec du personnel dédié et un service open-bar.